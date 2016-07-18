Турецкие власти перебросили в Стамбул спецназ, СМИ сообщают о чрезвычайном положении в городе

06:59, 18 июля 2016
Мир
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В Стамбул из соседних регионов стянуты 1800 бойцов спецназа, полиция готовится отражать возможный налет.

REUTERS

Их разместили на стратегически важных улицах и объектах, передает New York Times со ссылкой на Anadolu.

Глава городской полиции Мустафа Калискан приказал сбивать любые пролетающие над городом вертолеты без предупреждения. 

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на Anadolu сообщают, что в Стамбуле снова ввели чрезвычайное положение.

Читайте такжеВ небе над Стамбулом открыли огонь по трем неопознанным вертолетам - СМИКак сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Задержали более 50 офицеров и 6 тысяч мятежников.

По последним данным, погибли более 290 человек, свыше 1,4 тыс. людей получили ранения.

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