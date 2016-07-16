Премьер-министр: в Турции убили участвовавшего в заговоре генерала, арестованы 130 солдат
Турецкие военные, которые участвуют в перевороте, рано утром в субботу продолжали совершать обстрелы из воздуха в Анкаре и Стамбуле.
Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Reuters.
Йилдырым, по данным Reuters, заявил в ходе публичного выступления, что он отдал приказ уничтожить военные самолеты, которые использовались теми, кто совершил попытку переворота.
Премьер также сообщил, что к утру в Турции власти страны арестовали 130 солдат, участвовавших в попытке военного переворота. Премьер отметил, что повстанцы без колебаний открывали огонь по гражданским.
Читайте такжеПри попытке военного переворота в Анкаре погибли 42 человека - прокуратура
Агентство Anadolu также сообщило, что в Турции убит один из генералов, участвовавший в попытке военного переворота.
В свою очередь, президент Турции Эрдоган отметил, наличие незначительных волнений в Анкаре, передает Reuters. Президент выразил надежду, что они вскоре будут подавлены.
Как сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk, в Анкаре был сбыт военный вертолет, который обстреливал помещения государственного оператора спутниковой связи Turksat.
Напомним, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.