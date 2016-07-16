Премьер-министр: в Турции убили участвовавшего в заговоре генерала, арестованы 130 солдат

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Reuters.

Йилдырым, по данным Reuters, заявил в ходе публичного выступления, что он отдал приказ уничтожить военные самолеты, которые использовались теми, кто совершил попытку переворота.

Премьер также сообщил, что к утру в Турции власти страны арестовали 130 солдат, участвовавших в попытке военного переворота. Премьер отметил, что повстанцы без колебаний открывали огонь по гражданским.

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Агентство Anadolu также сообщило, что в Турции убит один из генералов, участвовавший в попытке военного переворота.

В свою очередь, президент Турции Эрдоган отметил, наличие незначительных волнений в Анкаре, передает Reuters. Президент выразил надежду, что они вскоре будут подавлены.

Как сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk, в Анкаре был сбыт военный вертолет, который обстреливал помещения государственного оператора спутниковой связи Turksat.

Напомним, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.