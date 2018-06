В Турции люди массово вышли на улицы, СМИ сообщили о первых раненых (фото)

По неподтвержденной информации, военные открыли огонь по людям, которые находятся на мосту через Босфор, сообщают местные СМИ.

Как видно из прямой трансляции на американском телеканале CNN со Стамбула, на улицах постоянно раздаются выстрелы и продолжается движение военной техники, в также можно услышать звук как в небе пролетают военные самолеты.

На фоне выстрелов видны кадры, как турецкие гражданские переносят других сограждан.

На улицы вышло большое количество людей, которые вероятно откликнулись на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выходить на улицы в поддержку демократии.

По неподтвержденным данным, на площади произошли столкновения, а также в районе были слышны выстрелы. Сообщается также, что военные пытаются взять под контроль территорию вокруг площади, сообщает Европейская правда.

CNNTurk сообщает, что протестующие также собрались на одном из мостов через Босфор, которые были перекрыты военными вечером.

Также сообщается, что сторонники Эрдогана собираются у здания парламента в Анкаре.

BREAKING Reports of gunfire on coup protestors on Bosphorus Bridge, Istanbul, 3 wounded. pic.twitter.com/xvJiLFEF9u