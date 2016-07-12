В рейтинге дороговизны образования США заняли первое место, Украина - среди аутсайдеров

Такие данные приводит Агентство по организации и обслуживанию выставок за рубежом Akare, передает "Анадолу". Согласно результатам исследования под названием "Стоимость обучения за рубежом", в списке стран с самой низкой стоимостью обучения первую строчку занимает Казахстан. В этой стране стоимость обучения в университете составляет $4500 в год.

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При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как обучение в вузах, проживание и ежедневные расходы студентов.

Вторую строчку в списке стран с дорогостоящими вузами занимает Канада ($34 тыс. в год), Швейцария ($27 тыс. в год) и Австралия ($25,5 тыс. в год).

Согласно результатам исследования, стоимость обучения в вузах США за год стоит $23 тыс., расходы на проживание одного студента начинаются от $15 тыс.

Для Канады эти показатели составляют соответственно $20 тыс. и $14 тыс. В Швейцарии за год учебы вам придется заплатить около $7 тыс., а за проживание- $20 тыс.

В австралийских вузах стоимость обучения составляет $12 тыс., а проживание обходится в $13,5 тыс. в год.

В то же время, авторы исследования выяснили, что самыми доступными по стоимости являются университеты Казахстана. Год обучения в этой стране одному студенту обходится в $4,5 тыс. А в государственных вузах эта цифра начинается от $500 в год. В Казахстане стоимость проживания и повседневные расходы одного студента составляют около $4 тыс.

Если оценивать стоимость обучения без учета стоимости проживания и ежедневных расходов, то опять же США занимают первую, а Норвегия последнюю строчку в списке стран с дорогостоящими вузами. В последней стоимость обучения в вузах начинается от $200 в год.

В списке стран с самыми доступными по стоимости обучения вузами за Норвегией следует Франция - $250 в год, Казахстан - $500 в год, в Германии - $550 в год, Италии - $800 в год.

С учетом стоимости проживания и ежедневных расходов первую строчку в рейтинге стран с самыми дорогостоящими вузами занимает Швейцария ($20 тыс.), за ней следуют США, Великобритания и Дания ($15 тыс.).

В этом отношении список стран с самой низкой стоимостью обучения занимает Казахстан и Кыргызстан ($4 тыс.), Босния и Герцеговина, Грузия, Украина, Россия, Албания и Египет ($5 тыс.).

Что же касается азиатских стран, то Индия стала страной с самой высокой стоимостью обучения -$16,5 тыс. в год.

За ней следует Япония - $13,5 тыс., Китай - $12,5 тыс., Тайвань- $10,5 тыс. и Малайзия- $10 тыс. в год.