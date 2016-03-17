Украина пасет задних в рейтинге самых счастливых стран: 123 место из 157

При этом Дания - самая счастливая в мире страна, а самые несчастные люди, по мнению составителей списка, живут в Бурунди. На предпоследнем месте - охваченная войной Сирия.

Авторы доклада отмечают, что чем меньше показатели социального неравенства в стране, тем ее жители в целом счастливее.

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В пятерку стран-лидеров с развитой системой соцзащиты, жители которых чувствуют себя наиболее счастливым, вошли Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия.

США в списке самых счастливых стран заняли 13-е место, Великобритания - 23-е, Россия - 56-е, Польша - 57, а Беларусь - 61.

Рейтинг счастья по странам мира с 2012 года постоянно обновляют независимые эксперты организаций Сети ООН по решениям в области устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network) и Института Земли Колумбийского университета.

Для расчета рейтинга счастья эксперты оценивают ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соцзащиту, состояние уважения права и общественных свобод, а также количество денег, пожертвованных на благотворительность.