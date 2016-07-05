"Антимайдан" попросил российского генпрокурора проверить сайт "Дождя" на экстремизм

«Антимайдан» утверждает, что в 32 публикациях на сайте телеканала «Исламское государство» упоминается без указания, что эта организация признана террористической и запрещена в России.

Заявление на имя Чайки опубликовано на сайте «Антимайдана». В нем говорится, что в приложении содержатся ссылки на материалы «Дождя» и скриншоты страниц. Однако это приложение «Антимайдан» не опубликовал: какие именно материалы стали поводом для обращения в прокуратуру, неизвестно.

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«Движение «Антимайдан» было создано для того, чтобы все политические изменения происходили по закону. Поэтому, когда мы обнаружили, что телеканал «Дождь» нарушает закон, мы сообщили в Генпрокуратуру о том, что в публикациях телеканала отсутствуют упоминания о том, что ИГИЛ запрещена в России», - объяснил ТАСС сопредседатель «Антимайдана» Николай Стариков. Он сказал, что представители движения не пытались получить объяснения у канала. «В данном случае есть прямое нарушение закона, и объяснения должны получить следователи», - сказал он.

Телеканал «Дождь» «внимательно следит» за соблюдением российских законов, сообщила РБК генеральный директор телеканала Наталья Синдеева. По ее словам, у «Дождя» существуют механизмы внутреннего контроля за всеми публикациями на сайте - как раз на предмет соблюдения законодательства. «Никаких нарушений на нашем сайте мы не видим, но еще раз внимательно проверяем в данный момент», - сказала Синдеева.