Могерини о Brexit: сначала надо выяснить, хочет ли Британия выйти из ЕС

Об этом она сказала во вторник в Брюсселе перед началом саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН. «Вопрос сегодня - это выяснить, будет или нет Великобритания вступать в переговоры по выходу. Мы получаем противоречивые сигналы. Мы обескуражены политической ситуацией в Лондоне и во всей Великобритании», - пояснила Могерини.

По ее мнению, сегодня тяжелые времена для Соединенного Королевства. «Опасность, прежде всего, для Великобритании, для ее единства и ее будущего, политической стабильности. Что мы можем гарантировать, так это то, что эта неопределенность и этот хаос не распространится на другие государства-члены, и что мы смогли прислать четкие сигналы финансовому рынку и нашим международным партнерами, и поэтому сегодня я представлю всем главам государств и правительств нашу глобальную стратегию», - детализировала Высокий представитель.

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По словам Могерини, все хотели бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но «они четко выразили свое пожелание оставить ЕС». «Сейчас институты Великобритании должны найти путь, как перевести это политическое желание граждан в реальность. Они также имеют ответственность перед 440 млн. гражданами ЕС, которые останутся в ЕС - они имеют право знать, в каком виде ЕС они остаются», - подчеркнула она.

По ее убеждению, времени для неопределенности нет. «Институты Великобритании несут за это ответственность. Одно понятно: ты - член ЕС, или нет. Нет половинчатого членства в ЕС», - уточнила Могерини.

Высокий представитель также сообщила, что поняла из слов премьер-министр Великобритании, все будет сделано в соответствии с порядком, что означает «запрос на открытие переговоров по выходу, потом мы проведем переговоры по выходу, и после этого мы проведем переговоры, какой вид партнерства мы хотим иметь с третьей страной». «27 государств-членов с одной стороны и одна - с другой. Мы все хотим, чтобы будущее партнерство было как можно тесным, особенно, в сфере безопасности и внешней политики. Я уверена, что в будущем мы сможем провести переговоры об очень тесном партнерстве, но это не вопрос на сегодня», - подчеркнула Могерини.