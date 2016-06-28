Лидеры ЕС сегодня впервые после Brexit встретятся на двухдневном саммите

Накануне саммита канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Матео Ренци огласили совместное заявление, в котором заверили, что «Европа – едина». Об этом пишет Радио Свобода.

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Также лидеры заявили об отсутствии каких-либо неофициальных переговоров с Великобританией относительно ее будущих отношений с ЕС, пока та не выполнит статью 50 Лиссабонского договора о начале формальной процедуры выхода из блока.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который заявил об отставке, накануне отметил, что его кабинет не будет подавать заявление о выходе Британии из ЕС, а будет делать это, вероятно, в сентябре его преемник.

Сегодня у Камерона запланирована встреча 27-ю другими лидерами ЕС, а уже на следующий день обсуждение судьбы блока будет происходить без него.

Как отметил вчера итальянский премьер Матео Ренци, обсудить лидерам ЕС нужно не только Brexit, а и «перезапуск европейского проекта».

Госсекретарь США Джон Керри 27 июня предостерег лидеров ЕС от «тактики мести» Лондона и призвал к «ответственных и осторожных действий».

Ожидается также, что на повестке дня саммита ЕС 28-29 июня будет принято решение о судьбе экономических санкций в отношении России за ее агрессию в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, на референдуме относительно членства Великобритании в ЕС 23 июня за выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС проголосовали 48,1%.