Премьер Турции Давутоглу подал в отставку

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в воскресенье, 22 мая, представил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану прошение об отставке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NTV.

"Эрдоган принял отставку Давутоглу и назначил его исполняющим обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров", - говорится в сообщении.

Как ожидается, новым премьером Турции станет нынешний министр транспорта, судоходства и связи Бинали Йылдырым, который ранее в воскресенье был избран председателем правящей в стране Партии справедливости развития (ПСР), сместив с этой должности Давутоглу. Решение было принято на внеочередном съезде политического объединения.

Давутоглу отказался выставлять свою кандидатуру на пост главы партии. Между ним и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в последнее время возникли разногласия по вопросам урегулирования курдской проблемы и задержания журналистов, критикующих власть. Кроме того, он выражал несогласие с планами главы государства превратить Турцию из парламентской республики в президентскую. Между тем сам Давутоглу подчеркивал, что у него с Эрдоганом сохраняются братские отношения.

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Президент страны заявлял, что примет отставку правительства Ахмета Давутоглу 22 мая, и в тот же день поручит формирование кабинета министров новому премьеру.

Ахмет Давутоглу родился в 1959 году. В 1990-2003 годах работал в системе высшего образования, преподавал политологию и международные отношения. 1 мая 2009 года был назначен на пост министра иностранных дел Турецкой Республики, который занимал до 28 августа 2014 года. 21 августа 2014 года был избран лидером правящей Партии справедливости и развития, а через неделю был назначен исполняющим обязанности премьера.