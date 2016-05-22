Турецкое правительство возглавит министр транспорта Бинали Йылдырым

В Турции правящая партия избрала нового председателя, который станет премьер-министром.

Сегодня делегаты экстренного съезда правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) избрали новым председателем Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

Йылдырым, занимающий в правительстве пост министра транспорта, мореходства и коммуникаций, был единственным претендентом на пост главы ПСР. Традиционно премьер-министром республики становится председатель крупнейшей партии. В связи с этим ожидается, что президент в скором времени уполномочит его сформировать новый кабинет.

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Йылдырым стал третьим председателем ПСР за всю ее историю с 2002 года. Изначально главой партии был нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган. В 2014 году его сменил действующий премьер-министр Ахмет Давутоглу, который 5 мая объявил о своем уходе.