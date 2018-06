В Турции при взрыве автомобиля погибли три человека, 45 ранены (фото)

Как сообщает турецкое издание Daily Sabbah, взрывчатка была заложена в автомобиле. Взрывное устройство сработало, когда мимо указанного тарнспортного средства проезжал полицейский автобус.

Местные власти провинции Диярбакыр сообщила, что среди 45 раненых, 12 человек являются полицейскими.

Также в полицейском автобусе, возле которого произошел взрыв, находились задержанные лица, которые подозреваются в терроризме и представляют Рабочую партию Курдистана. Эти подозреваемые также получили ранения.

По предварительным данным, взрыв произошел около 16:30.

На место инцидента были отправлены кареты скорой помощи, чтобы перевозить в ближайшие больницы раненых.

Aftermath of explosion in Amed targeting Turkish police. pic.twitter.com/07k3n22evp

#Turkey: Local sources claim 9 Turkish police members were killed in bomb attack in Kurdish capital #Diyarbakirpic.twitter.com/Qf8u2V5HJq