В Тайбэе проходит День "Звездных войн" (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, фанаты культовой фантастической саги нарядились в костюмы любимых героев – уже известных по старым фильмам Дарта Вейдера и штурмовиков, Дарта Мола, Чубакки, Джабба Хатта, принцессы Леи, а также героев совсем новой части киносаги "Пробуждение силы", вышедшей на экраны в конце 2015 года – Реи, По Дэмерона и Кайло Рена.

Переодетые члены фан-клуба разыгрывают мини-сценки из фильмов, развлекают гостей фестиваля и общаются с самыми маленькими посетителями.

Отметим, День "Звездных войн" - неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками культовой фантастической саги 4 мая. Дата выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила"), которую многие поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (англ. fourth - четвертый и May - май).

На сегодняшний день эпическая киносага "Звездные войны" (Star Wars) включает в себя 7 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной "Звездных войн", задуманной и реализованной американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.

Читайте такжеВ Британии прошел майский парад в честь Зеленого Джека (фоторепортаж)

До 2020 года планируется выпустить еще 5 фильмов из киновселенной "Звездных войн".

Как сообщал УНИАН, новая серия киносаги "Звездные войны" только за первый день проката собрала по всему миру $250 млн.