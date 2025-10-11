10 октября на Земле началась новая магнитная буря и сегодня, 11 октября, она продолжится. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Сегодня и в ближашие дни жидается высокоскоростной солнечный ветер, который обусловлен влиянием корональной дыры. Начальные эффекты могут проявиться уже сегодня, а затем появятся основные быстрые ветры.
Ожидаются уровни от активного до мганитной бури G1 - эт о слабая магнитная буря.
О том, что сегодня и завтра будет магнитная буря, свидетельствую и данные meteoagent. К-индекс будет повышаться до 5, что говорит о слабой магнитной буре.
Магнитные бури - как защититься
Во время магнитной бури могут появляться головные боли, бессонница, раздражительность, колебания давления, общая слабость.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, специалисты советуют в эти дни больше отдыхать и избегать переутомления. Следует ложиться спать раньше, соблюдать режим сна и отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Рацион желательно сделать легким – отдать предпочтение овощам, фруктам, рыбе, уменьшить количество кофе, алкоголя и жирной пищи.
Полезно пить больше чистой воды, травяных чаев или морсов, чтобы поддерживать водный баланс. Прогулки на свежем воздухе и спокойные дыхательные упражнения помогут стабилизировать нервную систему.