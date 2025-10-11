Столбики термометров покажут +10°...+14°, только на юге и востоке будет чуть теплее.

Сегодня, 11 октября, по всей Украине будет пасмурно и влажно. Местами пройдут небольшие дожди, в Крыму осадки будут более значительные. Температура существенно не изменится. В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, на юге и востоке - на пару градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе украины сегодня ожидается +10°...+13°. День будет пасмурный, небо затянет облаками и местами пройдут небольшие дожди.

Такая же погода будет на и на севере Украины. Температура также ожидается в пределах +10°...+13°.

Видео дня

На востоке украины течение дня пройдут небольшие дожди, будет пасмурно, местами - с прояснениями. Температура днем в Харьковской области +12°...+14°, в Донецкой и Луганской теплее - до +14°...+16°.

В центральной части Украины сегодня также будет пасмурно, мокро и холодно. Местами тут пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +9°...+14°.

На юге Украины суббота будет облачной и влажной. Тут также местами будут небольшие дожди, в Крыму - умеренные. Температура повысится до +11°...+16°.

11 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

11 октября - апостола Филиппа. По приметам, если листья с березы уже полностью опали, то зима будет ранняя и холодная.

Вас также могут заинтересовать новости: