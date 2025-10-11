В преддверии зимы Россия взялась за украинские энергетические объекты, - The Telegraph

В последние недели Россия усилила удары по электростанциям и энергетическим объектам Украины.

В преддверии холодов Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера такая атака привела к отключению электроэнергии в большей части Киева. Также были перебои с водоснабжением.

Как пишет издание The Telegraph, эти удары знаменуют собой очередную зиму масштабных российских бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры, которую РФ атакует, чтобы оставить мирных жителей без тепла и электроэнергии и ослабить их решимость продолжать борьбу.

Издание акцентировало, что в последние недели Россия усилила удары по электростанциям и энергетическим объектам Украины.

Так, 3 октября РФ запустила почти 100 беспилотников и ракет по объектам в Харьковской и Полтавской областях, что стало самым масштабным нападением на украинскую энергетическую инфраструктуру с начала войны.

После этого Киев сообщил своим союзникам, что эти удары уничтожили около 60% мощностей "Нафтогаза" по добыче природного газа. Теперь из-за нанесенного ущерба Украине придется потратить почти $3 млрд на импорт топлива, чтобы обеспечить им граждан в течение зимы.

Киев обратился к странам "Большой семерки" за финансовой поддержкой для ремонта энергетической инфраструктуры и импорта топлива, а также за дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты от повторных российских атак.

Издание отметило, что Украина также увеличила количество дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам, что затруднило добычу нефти и газа, необходимых россиянам для ведения войны, вызвав дефицит топлива и панику по всей стране.