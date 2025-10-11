Владельцы обменников не будут пытаться "взорвать" курс.

Курс доллара в Украине в субботу, 11 октября, в большинстве обменников и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,20 до 41,50 гривни и продажа от 41,65 до 41,90 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При это он указал, что курс евро будет находиться в пределах - прием от 47,90 до 48,35 гривни и продажа от 48,40 до 48,80 гривни

По словам эксперта, сегодня владельцы обменников проработают в формате "с оборота" без особых попыток "взорвать" курс.

"Спред (разница, - УНИАН) между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек", - считает Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 гривни за доллар.

В то же время по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,11 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,66-41,69 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,23-48,25 гривни за единицу европейской валюты.

