Новые "Звездные войны" за сутки проката собрали четверть миллиарда долларов

Официально на киноэкраны в США фильм вышел 18 декабря, передает Lenta.ru. Фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" собрал в кинопрокате в США и Канаде $120 млн, еще $130 млн - в других странах, уточняет компания Walt Disney.

Читайте такжеНовые "Звездные войны" побили рекорд премьерных сборов в США - BBCЛента обошла предыдущего рекордсмена по кассе - картину "Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2", которая в 2007 году за первый день проката в Северной Америке собрала $91,1 млн.

Walt Disney рассчитывает также побить рекорд по сборам за первый уикенд (то есть за 19 и 20 декабря). Пока наибольшую кассу за первые выходные после премьеры собрал фильм "Мир юрского периода": за последние два дня мая 2015 года он принес создателям $208,4 млн дохода.

Только в одних США "Звездные войны: Пробуждение силы" стартовал в 4 тыс. кинотеатров. Первый, закрытый показ "Звездных войн" состоялся 14 декабря в Лос-Анджелесе, 15 декабря - в Лондоне. Фильм уже на старте имел рейтинг девять из десяти в каталоге IMDb.

Будущие кассовые сборы можно было предсказать по предпродаже билетов, которая началась в ноябре. В большинстве стран она вызвала ажиотаж среди поклонников киносаги. Седьмой эпизод "Звездных войн" собрал больше $100 млн еще до начала показа.

Режиссером седьмого эпизода выступил Джей Джей Абрамс. Главные роли исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли и Адам Драйвер, а также актеры из оригинальной трилогии - Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Марк Хэмилл.

Седьмой эпизод "Звездных войн" открыл новую трилогию-сиквел. Следующий фильм выпустят в 2017 году, третий - в 2019 году. Восьмой эпизод пока не получил названия. Режиссером назначен Райан Джонсон ("Петля времени", "Во все тяжкие"). Предполагается, что в проект вернутся исполнители главных ролей в седьмой картине - Джон Бойега и Дэйзи Ридли.

"Звездные войны" - фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005).