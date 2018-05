Самолет на солнечных батареях перелетел через Тихий океан (фото)

Как сообщается в "Твиттере" Solar Impulse, самолет сел на аэродроме в Маунтин-Вью около Сан-Хосе (штат Калифорния).

Самолет пилотирует швейцарец Бертран Пикар, сменивший Андре Боршберга, который управлял им на протяжении первой части кругосветного путешествия.

Это был девятый полет самолета в ходе кругосветки. Solar Impulse 2 отправился в полет через Тихий океан около года назад. Задержки с его перелетами вызваны погодными условиями.

Ход полета ежеминутно контролируется диспетчерской в Монако. Метеорологи и организаторы перелета постоянно обновляют информацию, выбирая для Solar Impulse 2 оптимальный маршрут.

Solar Impulse 2, сконструированный в Швейцарии, имеет размах крыльев 72 метра и вес порядка 2,3 тонны.

На самолете установлено 17 тысяч солнечных аккумуляторных батарей, от которых работают 4 электромотора. Теоретически самолет способен постоянно находиться в воздухе, так как накопленной днем энергии хватает на полеты ночью. Его скорость составляет порядка 140 км/ч.

BREAKING NEWS #Si2 and @bertrandpiccard just landed in #SF after 3 days of flight without fuel #futureiscleanpic.twitter.com/BRvxUI2om6