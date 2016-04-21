Самолет на солнечных батареях возобновил кругосветное путешествие

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

Самолет взлетел с аэродорома в Гонолулу и направился в Калифорнию. Пилотирует его швейцарец Бертран Пикар, сменивший Андре Боршберга, который управлял самолетом на протяжении первой части кругосветного путешествия. За полетом можно следить в режиме реального времени.

Читайте такжеСамолет Solar Impulse 2 начал перелет через Тихий океан

Это девятый полет самолета в ходе кругосветки. Около года назад Solar Impulse 2 отправился в полет через Тихий океан, но уже на следующий день был вынужден совершить посадку в Нагое из-за погодных условий. В ожидании улучшения погоды над Тихим океаном экипажу пришлось провести четыре недели.

Ход полета ежеминутно контролируется диспетчерской в Монако. Метеорологи и организаторы перелета постоянно обновляют информацию, выбирая для Solar Impulse 2 оптимальный маршрут.

Читайте такжеСамолет Solar Impulse 2 приостановил кругосветное путешествие

Как известно, Solar Impulse 2, сконструированный в Швейцарии, имеет размах крыльев - 72 метра, вес - порядка 2,3 т.

На самолете установлены 17 тыс. солнечных аккумуляторных батарей, от которых работают четыре электромотора. Теоретически самолет способен постоянно находиться в воздухе, так как накопленной днем энергии хватает на полеты ночью. Его скорость составляет порядка 140 км/ч.

Ранее УНИАН сообщал, что самолет на солнечных батареях Solar Impulse-2 из-за неисправности батарей сможет возобновить кругосветной перелет только в начале апреля этого года.