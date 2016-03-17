В ООН надеются, что Москва не будет мешать трибуналу над военными преступниками в Сирии
Член комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Карла дель Понте приветствовала решение российских властей вывести войска из Сирии.
Он также выразила надежду, что Москва не будет препятствовать передаче сирийских военных преступников международному правосудию.
«Стремление к справедливости никогда не было препятствием для мирных переговоров, эти задачи надо решать одновременно», — заявила дель Понте в интервью Le Temps.
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По ее мнению, рано или поздно Совбез ООН создаст специальный трибунал по Сирии, передает Росбалт.
«Никто не может обещать неприкосновенность Башару Асаду. Поэтому вопрос о его судьбе открыт при условии, что Совбез ООН решит обратиться к международному правосудию», — добавила дель Понте.
Кроме того, она отметила, что официальный Дамаск так и не предоставил ее комиссии право на посещение Сирии. Также она назвала «манипуляцией» истолкование ее положительной оценки российского вмешательства в конфликт как гарантии неприкосновенности сирийскому режиму и его российскому союзнику.