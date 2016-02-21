Российские военные отказываются ехать в Сирию - разведка

Из-за увеличения потерь и невыполнения российским руководством финансовых обязательств российские военные все чаще отказываются от командировки в Сирию.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Резкое увеличение потерь среди личного состава, в том числе фактов гибели и увечий, а также систематическое невыполнение руководством Российской Федерации обещаний о выплате денежных надбавок, привело к увеличению среди российских военнослужащих случаев отказа от командировок в Сирию", - говорится в сообщении.

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ГУР отмечает, что как следствие ожесточенных боевых действий в Сирии, в Военно-медицинской академии им.Кирова (м.Санкт-Петербург) МО РФ доставили партию военнослужащих ВС РФ, которые получили тяжелые ранения и контузии.