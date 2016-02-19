Турция продолжает обстреливать позиции курдов в Сирии (фото)

Как сообщает Анадолу, артиллерийские системы «Фыртына», размещенные на границе с Сирией в ночь на 19 февраля продолжали артиллерийский обстрел позиций курдов в сирийском Аазазе.

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Согласно сообщению, целью ударов являются аэропорт Минниг и позиции курдов между селениями Маранас и Тель-Рыфат.

Как сообщал УНИАН, ранее Турция заявила о своих правах на коридор к Алеппо, а обстрелы Сирии из гаубиц войной не считает.

Напомним, Турция начала обстрел позиций курдов в Сирии, требуя оставить свои позиции к северу от Алеппо.

Сирия в свою очередь осудила военные действия Турции против курдов в северной провинции Алеппо.

"Турецкая артиллерия обстреливает сирийскую территорию, прямо поддерживая вооруженные террористические организации", - говорится в обращении сирийского правительства к председателю Совбезу ООН.

Анкара рассматривает сирийских курдов как сообщников объявленной в Турции террористами Рабочей партии Курдистана, которая длительное время требует автономии для курдов.



