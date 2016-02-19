Турция продолжает обстреливать позиции курдов в Сирии (фото)
Вооруженные силы Турции продолжают наносить артиллерийские удары по позициям курдов в Аазазе.
Как сообщает Анадолу, артиллерийские системы «Фыртына», размещенные на границе с Сирией в ночь на 19 февраля продолжали артиллерийский обстрел позиций курдов в сирийском Аазазе.
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Согласно сообщению, целью ударов являются аэропорт Минниг и позиции курдов между селениями Маранас и Тель-Рыфат.
Как сообщал УНИАН, ранее Турция заявила о своих правах на коридор к Алеппо, а обстрелы Сирии из гаубиц войной не считает.
Напомним, Турция начала обстрел позиций курдов в Сирии, требуя оставить свои позиции к северу от Алеппо.
Сирия в свою очередь осудила военные действия Турции против курдов в северной провинции Алеппо.
"Турецкая артиллерия обстреливает сирийскую территорию, прямо поддерживая вооруженные террористические организации", - говорится в обращении сирийского правительства к председателю Совбезу ООН.
Анкара рассматривает сирийских курдов как сообщников объявленной в Турции террористами Рабочей партии Курдистана, которая длительное время требует автономии для курдов.