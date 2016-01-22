Тревожное послание Путина Западу: ваши правила неприемлемы - The Guardian

Об этом пишет Саймон Тисдалл в статье "Тревожное послание Путина Западу: ваши правила неприемлемы", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Официальное заключение о том, что Владимир Путин, "вероятно, одобрил" убийство бывшего разведчика Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, снова поднимает неудобные вопросы о российской "исключительности", и о том, как лучше регулировать отношения с Москвой, которую многие консервативные западные политики считают изгоем.

Российское чувство отчужденности от Европы, или иначе говоря, ее собственный изоляционизм и обособленность, неновы. Они зародились еще во время революции 1917 года и коммунистической эпохи, или даже раньше, во времена Толстого, Тургенева и царей.

Но определенные сомнения вызывает Путин, его странный параноидальный национализм, и то государство, которое образовалось вокруг президента.

Для западных собеседников Путина особенно важно то, что смерть Литвиненко – не единичный случай, исключительным был способ убийства. Известные противники и критики Путина часто попадали в беду, дома и за рубежом.

Журналист Анна Политковская получила известность благодаря своим статьям, в которых сообщала о преступлениях российской армии во второй чеченской войне. Она и "Новая газета", в которой она работала, яростно выступали против действий Путина.

В октябре 2006 года – за месяц до смерти Литвиненко – Политковскую застрелили возле ее дома. Хотя за убийство осудили пять человек, по-прежнему неясно, кто его заказал.

Еще одним резонансным процессом стало дело Сергея Магнитского, который расследовал коррупцию в сердце российского государства. Бухгалтер и аудитор Магнитский утверждал, что раскрыл крупные кражи государственных средств высокопоставленными чиновниками. Он был арестован, избит, и ему отказали в оказании надлежащей медицинской помощи. Он умер в заключении в 2009 году, что вызвало протесты со стороны западных правительств и правозащитных групп.

А потом был еще более запутанный случай Бориса Немцова, главного политического оппонента Путина, который был застрелен в феврале прошлого года, после того как призывал общественность противодействовать войне России в Украине. Хотя несколько подозреваемых были арестованы или погибли при жестоких обстоятельствах, явный мотив для нападения установлен не был.

Путин явно не уважает то, что большинство стран и ООН, называют правовыми и демократическими нормами. Он допустил высокий уровень коррупции в стране и причастность России к скандалам, связанным с Чемпионатом мира по футболу и легкой атлетикой. В результате этого ситуация в стране ухудшилась еще больше.

Эта "исключительность" создает огромные проблемы на международной арене. Поддержка Путиным пророссийских сепаратистов на территории суверенной Грузии привела к войне в 2008 году. Тогда он приказал провести широкомасштабное вторжение в страну после провокаций грузинского правительства. Сепаратистские территории Южной Осетии и Абхазии остаются под фактическим контролем России.

Это действие было предвестником худших времен. В марте 2014 года Россия аннексировала Крым, и российская армия вторглась в восточную Украину. Действия Путина, которые являются явным нарушением международного права и международных договоров ООН, привели к затяжному конфликту в Украине, введению западных санкций против России, и изгнанию России из группы стран G8. Россия поддерживала и вооружала бойцов, которые, согласно подозрениям, сбили самолет МН17 малазийских авиалиний.

Прошлой осенью Путин отправил российские вооруженные силы в Сирию в попытке укрепить положение союзника Москвы, осажденного президента Сирии Башара аль-Асада. Правозащитные группы зафиксировали рост смертей среди гражданского населения, поскольку бомбардировщики Путина, очевидно, проводят беспорядочную кампанию против оппонентов Асада. Согласно последним оценкам, с сентября от рук россиян погибло 1015 мирных жителей, в том числе 238 детей.

Даже вопросы, в которых с Западом можно было бы найти общий язык, лишь усиливают "особое" видение Россией своей роли.

Хотя США и Великобритания сочувствуют России в связи с джихадистским экстремизмом, исходящим с северного Кавказа, но то, как Путин расправлялся с ним, часто вызывало особое беспокойство.

Самый печально известный случай – это захват заложников в школе в Беслане, который организовали исламистские террористы в Северной Осетии в сентябре 2004 года. Это закончилось ужасающей резней, после того, как правительство приказало силам безопасности штурмовать здание. В итоге, погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Путин даже не собирался принести свои извинения за бойню, он использовал инцидент в качестве предлога для укрепления президентской власти в сфере безопасности.

Этот инцидент напомнил осаду московского театра в 2002 году – еще одного теракта, который закончился тем, что ФСБ закачал токсичный газ в театр. Все нападавшие погибли, но вместе с ними и 130 заложников. В любой западной стране такая беда вызвала бы политическую бурю и отставку высших чинов. Но не в путинской России.

Возможно, ключ к пониманию, казалось бы, непокорного, шумного, а иногда и явно незаконного поведения президента в его решимости восстановить величие России – и его глубоком понимании российских отличий. Тревожное послание Путина западным критикам, которое повторялось различными способами в течение 16 лет его пребывания у власти, очень простое: на моей Родине ваши правила неприемлемы.