Разведка узнала о гибели 40 мирных жителей в Сирии из-за бомбардировок российской авиации

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности отмечается, что 19 января вооруженные формирования президента Сирии Башара аль-Асада при поддержке авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил РФ продолжали наступательные действия в провинциях Дераа и Хомс.

«Установлены очередные факты военных преступлений РФ в Сирии. 16 января в результате ракетно-бомбовых ударов российской авиации по гражданским объектам в города Ракка погибли более 40 мирных жителей. Указанная информация подтверждена мониторинговыми группами сирийской правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights», - указано в сообщении.

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В управлении разведки сообщили, что меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелет самолета военно-транспортной авиации Ил-76 по маршруту: Моздок – Латакия.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября 2015 г. российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии якобы по позициям «Исламского государства».

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.