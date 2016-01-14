В Сирии авиация России и Асада впервые провела совместный вылет (видео)

Об этом сообщили в Минобороны России, передет ТАСС.

"Экипажи самолетов Су-25 воздушно-космических сил ВС России и самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил САР выполнили совместную боевую задачу в небе над Сирией. Пара истребителей МиГ-29 осуществила прикрытие в воздухе российских штурмовиков, которые наносили удары по объектам инфраструктуры террористов", - рассказали в Минобороны РФ.

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В российском ведомстве также отметили, что накануне группа сирийских летчиков посетила авиабазу Хмеймим, где совместно с пилотами РФ отработала предварительную подготовку по взаимодействию и правилах радиообмена при совместном выполнении боевых задач.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские вооруженные силы при поддержке авиаударов с воздуха во вторник вошли в город Сальма, который считается главным бастионом повстанцев в северо-западной провинции Латакия.