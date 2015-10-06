В Сирии сообщили об уничтожении авиацией РФ штаба "Исламского государства" и сорока террористов
20:03, 06 октября 2015Мир
3715
При ударе российской авиации по штабу ИГ погибли 40 террористов
REUTERS
Сирийский военный источник сообщил об уничтожении штаба «Исламского государства» российской авиацией в районе Пальмиры, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что удар был нанесен в районе поселения Сухни. Ликвидировано до 40 террористов.
Читайте такжеРоссия отрицает нанесение авиаударов в сирийской Пальмире
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на сводку сирийского государственного телевидения сообщил, что российские самолеты нанесли удары по позициям группировки "Исламское государство" в окрестностях Пальмиры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter