Книга Гитлера стала хитом продаж в Германии - СМИ

70 лет авторские права на перепечатку принадлежали земли Бавария, но с наступлением 2016 года издание может печатать любой желающий, говорится в сюжете ТСН.

Предупредить коммерческую продажу гитлеровской литературы решили в Институте новейшей истории Мюнхена. Три года историки готовили комментируемое издание Mein Kampf. На кирпичики разбирали смесь лжи, правды и полуправды – это неизменный рецепт пропаганды.

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"Вот здесь, например, Гитлер пишет, как он своей мощной риторикой превратил толпу, массу противников в последователей. Однако, правду говоря, НСДАП изначально публично не воспринимали, особенно политические противники просто не замечали их, и никогда не было у Гитлера таких риторических героических событий", - рассказал соиздатель Кристиан Гартманн.

Профессиональных комментариев набралось 3,2 тысячи. Они встроены в структуру текста и разрушают миф фюрера.

Центральный союз евреев в Германии такое научное переиздание книги Гитлера одобряет. "Именно такой критический подход к документации и критические комментарии хорошо продемонстрируют, на каких перекрученых и лживых манипуляциях построена эта коварная книжка", - пояснил глава организации Йозеф Шустер.

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Переизданный с комментариями вариант Mein Kampf стоил €59. Отношение к его продаже было разным. Одни говорили, что прошлое следует оставить в прошлом и не ворошить, поэтому запрет на издание должен действовать и в дальнейшем. Другие считали, что нужно издать книгу без комментариев. Потому что, во-первых, ее свободно можно прочитать в интернете, поэтому никакого особого запрета не существует, а во-вторых, современные немцы и без подсказок прекрасно понимают, насколько большой глупостью являются идеи Гитлера.

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Тем временем в России возмутились переизданием "Майн Кампф" Гитлера. Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк заявил о росте неонацистских настроений в Германии. По его мнению, переизданная работа Гитлера будет использоваться ультрарадикальними движениями для агрессивной реакции на миграционный кризис в Европе.