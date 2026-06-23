Ученые рассказали, будут ли магнитные бури в ближайшие 3 дня (график)

На Солнце фиксируют вспышки и выбросы корональной массы.

В настоящее время геомагнитные условия спокойные и, как ожидается, такая ситуация сохранится в течение 23 и 24 июня. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, 19 июня на Солнце произошел очень слабый корональный выброс массы. Ученые проанализировали его и пришли к выводу, что он не достигнет нашей планеты.

В то же время ожидается, что 25 июня высокоскоростной поток из южной корональной дыры достигнет Земли. Это усилит геомагнитную активность, однако, будет ли магнитная буря - пока неизвестно.

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Напомним, 21 июня в активной области Солнца произошли сразу две вспышки класса M. Самая крупная из них была класса M6.8 с сопутствующим выбросом корональной массы. Первоначальный анализ показывает, что она медленная и вряд ли вызовет сильную магнитную бурю.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов заряженных частиц, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Во время сильной геомагнитной активности некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость или перепады настроения. Также возможны сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.

Чтобы легче перенести период магнитных бурь, специалисты советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессов.

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