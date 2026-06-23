Россияне проникают в Константиновку и готовятся взять город под контроль, - The Telegraph

Россия угрожает захватить ключевой город, защищающий Донбасс.

Российские войска проникли в Константиновку, важнейший опорный пункт для остальной части Донбасса, и угрожают взять город под контроль.

Как пишет The Telegraph, украинские солдаты заявили, что весь город фактически находится в "серой зоне", больше не контролируемой ни одной из сторон. В свою очередь Министерство обороны России заявило, что его силы активизировали операции на юго-западе города, и якобы окружают украинские подразделения.

"Это наступление усилило опасения, что Москва пытается окружить и захватить Константиновку, что может открыть путь к Краматорску и Славянску, последним крупным опорным пунктам Украины на востоке Донецкой области", - подчеркивает издание.

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Украинский пилот беспилотника, работающий в городе, сообщил BBC, что российские войска, которые проникают в Константиновку, в городских условиях крайне сложно вытеснить". По его словам, ситуация стала "крупным кризисом".

При этом российских солдат, наступающих с юга, видели даже на северных окраинах Константиновки.

Как отмечает The Telegraph, россияне применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась для захвата Покровска в 2025 году, и начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

В то же время Киев отверг утверждения о том, что Константиновка окружена. Бригадный генерал Александр Бакулин, командующий 19-м корпусом Украины, настаивал на том, что "ситуация остается под контролем" и "противник не добился успеха". Тем не менее, он признал, что в городе в настоящее время действуют около 130 российских солдат.

Доктор Шейн О’Рурк, эксперт по русской истории из Йоркского университета, охарактеризовал Константиновку как город, находящийся "в равновесии", добавив, что если Путин захватит остальную часть Донецка, это "даст ему ложное основание для какой-то победы".

"Похоже, что сейчас город находится в равновесии, но мы уже проходили через это со многими другими городами. У россиян есть привычка заявлять о падении городов задолго до того, как это произойдет на самом деле, и в некоторых случаях это стало почти ритуалом", - говорит он.

В то же время он утверждает, что даже если Константиновка будет захвачена, "это будет потеря, но я не думаю, что это будет концом Крепостного пояса".

"Захват всего Донецка – это практически всё, что осталось от первоначальных военных целей России, поставленных на 2022 год. Путин отчаянно в этом нуждается. Это даст ему ложное основание для какой-то победы. Остаются ещё другие города-крепости", - отмечает эксперт.

Константиновка - что там происходит

Ранее военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что ситуация в районе Константиновки в Донецкой области складывается "не самым лучшим образом" для Украины. Он добавил, что попытка врага захватить город не станет "легкой прогулкой" для россиян. По словам эксперта, о том, что РФ сможет захватить этот город в течение одной-двух недель, пока речь не идет.

В то же время ISW пишет, что РФ лжет о своем продвижении в Константиновке и использует видеозаписи поднятия флагов, созданные искусственным интеллектом (ИИ), для фабрикации заявлений о тактических успехах в городе.

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