Дата 23 июня будет насыщенным днем для украинцев.

Двадцать третье июня - не просто приятный летний день, но и дата нескольких важных торжеств. В Украине в праздник сегодня принято поздравлять представителей нескольких профессий и желать им лёгких рабочих дней. В церковных обычаях в сегодняшнее число принято молиться древнеримской мученице, а в народных - проводить водные процедуры.

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Какой сегодня праздник в мире

Международный олимпийский день проводится 23 июня с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди всех жителей планеты. Организаторы этого торжества подчеркивают, что физические упражнения бесплатны и доступны абсолютно каждому, а также продлевают жизнь.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - это День женщин-инженеров, День солидарности вдов, День против травли, День печатной машины и День информаторов о коррупции.

Какой сегодня праздник у православных

По современному стилю у верующих 23 июня проводится чествование памяти священномученицы Агриппины Римской. Ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний. В староцерковном календаре сегодня праздник чудотворца Иоанна Тобольского.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 23 июня есть профессиональное событие - День государственной службы. Как становится понятно из названия, поздравлять с ним принято всех госслужащих, желая им легких рабочих будней и поблагодарив за профессионализм.

Есть также народно-христианский праздник сегодня в Украине - канун Ивана Купала, когда принято купаться в водоемах, искать цвет папоротника и прыгать над костром. Основные праздничные мероприятия традиционно проводятся в ночь с сегодняшнего на 24 число.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы позволяли нашим далеким предкам сделать предположения о будущей погоде:

птицы весело поют - к погожим дням, замолчали - к дождю;

если в поле наблюдается нашествие мышей, то будет неурожай пшеницы;

если дым от костра стелется над землей, то в ближайшие недели будет пасмурно и дождливо;

ночью видно много звезд - осенью хорошо уродят грибы.

Древние украинцы в день перед Ивана Купала парились в бане, купались в реке и ходили по росе босиком. Люди верили, что вода "смоет" все проблемы и болезни, поэтому любые водные процедуры считались очень полезными. Девушки собирали полевые цветы и целебные травы, изготовляли венки и гадали по ним на будущее. К вечеру весь народ собирался на масштабные гуляния, которые не затихали до утра.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях говорится, что в эту дату не желательно говорить и даже думать о плохом, иначе негативные мысли могут воплотиться в жизнь. Ещё не стоит в праздник 23 июня рубить деревья, топтать растения, убивать насекомых и в целом как-либо вредить природе.

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