Украина может пересмотреть своё предложение о прекращении огня с РФ, - Мельник

Мельник подчеркнул, что за последний месяц Украина существенно изменила динамику войны.

Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль де-факто линии фронта, ведь ее терпение "не безгранично". Об этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил на заседании Совета Безопасности, пишет "Укринформ".

Дипломат напомнил, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня.

"К сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе", – сказал Мельник.

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Дипломат отметил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ ради справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, "но наше терпение не безгранично". Он предупредил, что если Совет Безопасности и в дальнейшем будет придерживаться выжидательной позиции, Украина может пересмотреть свое предложение.

"Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что за последний месяц Украина существенно изменила динамику войны, добавив, что почти 40% российских НПЗ уже повреждены и больше не поддерживают российскую военную машину.

"Последние дни показали, что даже щит ПВО, построенный вокруг Москвы и усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить её военные объекты. И это только начало", – подчеркнул он.

В то же время, добавил Мельник, последствия войны, развязанной Путиным, всё больше распространяются на саму Россию.

"Бумеранг войны, развязанной господином Путиным, вернулся на территорию России, и впервые россияне ощущают тяжелое дыхание этой войны", – отметил постпред.

Переговоры о завершении войны – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и США рассматривают возможность прекращения огня по линии фронта и заключения дальнейшего соглашения. Одной из идей, о которой стало известно The Economist, является двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боевых действий шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, после чего – заключение более широкого соглашения.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже, а рассчитывает на победу и реализацию собственных целей.

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