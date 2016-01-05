Количество погибших беженцев у побережья Турции превышает 35 человек

Об этом сообщает dw со ссылкой на АFP.

Еще семь погибших обнаружены непосредственно в Эгейском море. Среди жертв - несколько детей. Информагентство Dogan сообщает, что лодка с 22 беженцами на борту попала в зону сильных ветров и перевернулась. Несмотря на усилия турецких спасателей большинство пассажиров погибло. На фотографиях, распространенных информагентством, видны тела детей в спасательных жилетах. Также известно об аварии еще одной переполненной лодки с 58 беженцами на борту, часть из которых погибла, тогда как часть пассажиров все же удалось спасти. Сколько всего лодок с беженцами потерпели аварии во вторник, точно пока неизвестно.

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Как сообщается, беженцы из Сирии, Ирака и других стран продолжают через Турцию добираться в Европу. По данным береговой охраны Греции, только во вторник в портовый город Пирей с островов Хиос и Лесбос попало около двух с половиной тысяч беженцев. Днем ранее было зарегистрировано 1 880 мигрантов. Согласно сообщению Международной организации по миграции, в 2015 году при попытке попасть в ЕС Эгейским морем погибли почти 700 человек.