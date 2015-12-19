У берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами, 18 человек погибли

В Эгейском море у берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до побережья Греции.

Как передает русская служба ВВС, по меньшей мере 18 человек погибли.

Сообщается, что сотрудники турецкой береговой охраны спасли еще 14 мигрантов, среди них были выходцы из Сирии, Ирака и Пакистана.

Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу, лодка направлялась в сторону греческого острова Калимнос.

В этом году в Грецию прибыло почти 600 тыс. мигрантов, в основном они приплыли на лодках из Турции.

Власти страны утверждают, что потратили на решение кризиса уже около миллиарда евро.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Всемирного банка, количество мигрантов по итогам этого года может превысить 250 млн человек.