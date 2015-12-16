The New York Times: Оттепель в отношениях России и Китая не наступила

Об этом пишет Майкл Шуман в статье "Оттепель в отношениях России и Китая не наступила", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Но Ли говорит, что капитал для жилищного строительства иссяк, потому что сократилась экономика России. Теперь она опасается, что ей придется продать другие части ее бизнеса, чтобы продолжить проект.

"Эти две страны отчаянно хотят сотрудничать друг с другом", - сказала Ли. "Но на деле это не так очевидно".

На самом высоком уровне, Пекин и Москва никогда не были более дружественными. Обе стороны обещают расширять торговлю и инвестиции. На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев посетит Китай с четырехдневным визитом. Это произойдет в рамках программы резкого «поворота» России к Азии для снижения зависимости от Запада.

Но этот отдаленный уголок Азии – где на одной стороне границы находится Благовещенск (Россия), а на другой – его город-побратим Хэйхэ (Китай) – демонстрирует, что дипломатические рукопожатия еще не перешли в более тесное сотрудничество.

Бизнес по обе стороны границы находится в затруднительном положении из-за плохой инфраструктуры, нехватки финансирования и серьезных экономических проблем России. Эти трудности показывают, насколько еще должны продвинуться отношения между двумя бывшими коммунистическими соперниками, чтобы они могли значительно снизить свою зависимость от США и Европы в вопросе инвестиций, технологий и экспорта.

"Есть сложные факторы, которые наложат ограничения на отношения", - говорит Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги. "Существует глубокая культура недоверия, от которой не удастся избавиться в течение долгого времени".

Большую часть времени китайцев и россиян в этих двух приграничных городах разделяла вовсе не узкая река Амур, а политические амбиции и культурная пропасть. В 1900 году, после того, как императорские войска Китая обстреляли Благовещенск, российские чиновники насильно изгнали китайцев из города, в результате чего тысячи утонули в Амуре. Во время холодной войны, когда огромный идеологический раскол превратил коммунистических соотечественников в заклятых врагов, граница была опечатана колючей проволокой и блиндажами.

С приходом экономических реформ и "открытием" Китая, лед начал таять. Торговля между Хэйхэ и Благовещенском снова открылась в 1986 году, а в 2000 году на границе была сформирована небольшая особая экономическая зона для поощрения торговли. В витринах магазинов в Хэйхэ можно увидеть таблички на русском и китайском языках.

Тем не менее, эти два города по-прежнему очень далеки друг от друга во многих отношениях.

Единственный способ пересечь реку Амур – это дорогая переправа в тесной моторной лодке (за исключением середины зимы, когда транспортные средства могут ездить по льду). Это существенно ограничивает поток товаров и людей, которые могли бы перемещаться из города в город.

Местные сообщества почти не общаются. Организаторы переправы не позволяют русским и китайцам находиться вместе в одной лодке, вместо этого, они чередуют две группы. Жители Благовещенска скорее могут немного говорить на английском, чем на китайском.

Барьеры для ведения бизнеса с Россией по-прежнему сложно преодолеть.

Ван Синь начал импортировать российский шоколад, печенье и конфеты в 2008 году и продавать их китайским магазинам и потребителям через Интернет. Сегодня из своего офиса в Хэйхэ он продает российских товаров на сумму около $ 150 000 в месяц.

Тем не менее, провоз своей продукции через границу всегда занимает много времени и дорого обходится. После 10-дневной поездки на грузовике из Москвы, Ван должен ждать три недели, пока его конфеты «проползут» по реке на лодке и пройдут таможенные процедуры каждой страны. Высокие пошлины и налоги, налагаемые правительствами обеих стран, создают дополнительную стоимость – около 30 процентов на упаковке печенья, например.

Между риторикой и реальностью в отношениях России и Китая существует значительный разрыв.

Президент России Владимир Путин уже несколько лет обращается к Китаю, как к экономической мощи с деньгами, влиянием и потребителями, с просьбой помочь ему вырваться из рук Запада. Этот поворот стал еще более важным после того, как низкие цены на нефть и западные санкции из-за кризиса в Украине усугубили положение российской экономики.

Председателя КНР Си Цзиньпин был заинтересованным партнером.

В 2015 году экономический рост, вероятно, будет самым медленным за четверть века, и Пекин рассматривает Россию в качестве потенциального прииска сырья, инфраструктурных проектов и новых клиентов для своих заводов.

Обе стороны подписали важные соглашения в области энергетики и финансов. Торговля между ними, на уровне $ 95 млрд в 2014 году, выросла более чем в четыре раза за 10 лет.

Многие предприниматели и чиновники в этих двух приграничных городах считают, что их будущее неразрывно связано.

Местное правительство в Хэйхэ строит пешеходную переправу через Амур. А в следующем году, начнется строительство моста стоимостью $ 240 млн, который соединит города и будет финансироваться совместно двумя странами.

Улучшение экономических связей "поможет нам достичь нашей цели – стать городом, похожим на города в Северной Европе", - говорит Го Венгуи, бывший чиновник в правительстве Хэйхэ.

Но Китай не стал "белым рыцарем", которого ожидала Москва.

Цены на нефть падают, и Китай умышленно затягивает продвижение объявленных соглашений на покупку газа у России. В прошлом году, прямые иностранные инвестиции Китая в Россию выросли более чем вдвое, но по-прежнему составляют лишь 5,6 процента от общего числа.

Россияне "продолжают смотреть в Азию, якобы говоря Западу "У нас есть другие друзья", но это не так просто", - говорит Эдвард Чоу, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В этих приграничных городах различия очевидны.

Хэйхэ – витрина нового богатства Китая, с ухоженными улицами, на которых выстроились современные офисные комплексы и гостиницы с видом на живописную реку. Многие здания построены якобы в европейском стиле и подсвечиваются ночью. Благовещенск, напротив, - старый город, в котором доминируют здания советской эпохи, что создает впечатление, будто его лучшие дни уже позади.

В прошлом году, через Хэйхэ китайцы экспортировали в Россию в четыре раза больше товаров, чем импортировали. Когда российская экономика погрузилась в глубокую рецессию, то покупательная способность жителей Благовещенска также снизилась.

Это подорвало бизнес на границе государств.

Международной торговый центр на острове Большой Хэйхэ – огромная площадка на Амуре – когда-то был заполнен российскими покупателями, которые искали у китайских торговцев товары по выгодной цене – от нижнего белья до бытовой техники. Но сегодня его узкие коридоры почти пусты.

Чжан Инин говорит, что в ее магазине кроссовок когда-то было по 1000 российских покупателей каждый день. Но теперь это удача, если приходят 100 человек, которые часто ищут самый дешевый товар.

"Я беспокоюсь, что мне придется искать другие варианты для бизнеса", - сказала она.

Такие проблемы широко распространены.

Пять лет назад, предприниматель, Лю Цзинминь начал вкладывать $ 4,6 млн в завод в Хэйхэ по производству теплоизоляции для российских строительных компаний. Сначала бизнес был оживленным, но в этом году Лю не экспортировал ни одного ящика.

"Сейчас мы просто ждем, когда российский рынок оживет", - сказал он.

Для Ли такая ситуация угрожает всей ее деятельности.

Ли родилась недалеко от Харбина, в крупном городе на северо-востоке Китая, она изучала русский язык в местной школе и, стремясь начать свой собственный бизнес в конце 1990-х, увидела такую возможность в Благовещенске. Она узнала, что россияне в городе любят китайскую еду, и открыла свой первый ресторан там в 2000 году, сейчас у нее их уже шесть.

Позже, Ли приобрела 80-летнюю российскую компанию, которая производит популярный напиток под названием квас, сделанный из перебродившего хлеба, и еще один завод в Благовещенске, который изготавливает кирпичи. В 2013 году она приложила огромные усилия и приобрела большой участок земли в Благовещенске, планируя начать строительство квартирных домов.

"В прошлом, россияне не были готовы к установлению связей с китайцами", - говорит Ли в своем кабинете в Благовещенске. "Но теперь они активно приветствуют инвестиции иностранцев".

Однако, эта открытость мало помогает Ли в ее попытках завершить строительство многоквартирных домов.

Российские банки, пострадавшие от санкций, больше не дают кредиты для продолжения строительства, - говорит она. Теперь она ищет новых инвесторов для финансирования проекта – но пока безуспешно.

Описывая отношения между Россией и Китаем, Ли вспоминает старую поговорку: "Нет постоянных друзей", - говорит она, - "есть только постоянные интересы".