Удар ВСУ в Курской области не дал россиянам возможности продвигаться глубже на Сумщине.

Продвижения российской группировки на Днепропетровскую область сейчас нет, однако для россиян важно создать информационную волну. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 13 июня.

"Продвижения группировки на Днепропетровскую область сейчас нет. Но для них очень важна информационная волна. Как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам. Там это соответствует действительности. Так и в Днепропетровской области - пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д.", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что для этого россияне запускают маленькие ДРГ.

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"Например, сегодня докладывали, что нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была 6 человек. Они продвинулись просто потому, что маленькая группа, и их не видят. "Зеленка" появилась. Все расцвело, и поэтому понятно, что они будут бегать по посадкам", - сказал глава государства.

Что касается в целом Курско-Сумской операции, Зеленский отметил, что российские захватчики могли бы сильнее продвигаться на Сумском направлении, поскольку выбрали его приоритетным вместе с Покровским.

"Но украинские вооруженные силы нанесли удар в Курской области в направлении Теткино. Сейчас русские перебросили туда силы, чтобы там не было нашего продвижения. Они действительно там держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не дало им возможности продвигаться глубже на Сумском направлении", - подчеркнул президент.

Наступление россиян на Днепропетровскую область

Российские оккупанты недавно заявили о продвижении к западной границе Донецкой области и наступлении на Днепропетровскую область. Украинские военные опровергли эту информацию. Так, представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев заявил, что сообщение о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

Как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, заявлениями о якобы наступлении на территории Днепропетровской области Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, хочет использовать это как ИПСО против украинцев. Однако даже если враг прорвется через границу области, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о его победе.

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