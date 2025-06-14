Российский диктатор Владимир Путин работает, чтобы избежать прекращения огня и не допустить введения новых санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин разводит болтовню и ищет основания, чтобы против России не ввели новые санкции. Но есть моменты, которые свидетельствуют, что Путину не отвернуться от новых санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами 13 июня.

В частности, у главы государства спросили, разочарован ли вел тем, что президент США Дональд Трамп до сих пор не ввел санкции против России.

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"Я очень хочу, чтобы Трамп сделал сильные шаги. И когда Президент Трамп еще не решил, вводить санкции или не вводить, он это время оставляет для какого-то сильного шага своего. Он наверняка боится, что полностью закроет окно для диалога. Но я считаю, что Путин только ищет повод, чтобы не ввели санкции. Если Трамп введет сильные санкции, Путин скажет: "мы не будем разговаривать". Так было с Курской операцией. Он начал говорить: "ах раз Курская операция, значит, не может быть никакого диалога". Мы понимаем, что все это просто болтовня", - отметил Зеленский.

В частности, по убеждению главы государства, это так же как так называемые "удары" в ответ на операцию СБУ "Паутина".

"Если бы у него не было массового [российского] удара почти 500 дронов за сутки до этого, еще можно было гипотетически об этом говорить. Ему просто нужна причина. Причина не иметь ceasefire [прекращение огня] и причина не вводить санкции. Он работает в этих направлениях. Поэтому от Америки много всего зависит. Вы видите все. Иран, Израиль, и Украина, и "русские", и Европа, которая смотрит на сигнал: дай нам сигнал, что мы вместе и мы идем дальше. И все это очень важные вещи. Мне кажется, что какие-то сигналы таки есть. Я не знаю или это из окружения Президента Трампа или от него самого, но все же есть моменты, что он понимает, что Путин все же не отвернется", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент Украины выразил разочарование из-за того, что США поздравили Россию с ее днем.

"В любом случае поздравления России с Днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же День независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины. Конечно, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", - подчеркнул Зеленский.

Санкционное давление на Россию - главные новости

Как сообщал УНИАН, американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект разрушительных санкций против России и третьих стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие ископаемые. В этом законопроекте предусмотрено ввести тарифы на все продукты из Китая на уровне 500%, если Пекин и в дальнейшем будет покупать российскую нефть.

В Европейском Союзе предлагают в следующем, 18-м пакете санкций, предусмотреть снижение верхней предельной границы цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

В то же время, Украина призывает международных партнеров снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Но, по данным Bloomberg, США выступают против снижения ценового потолка на продажу российской нефти, которая сейчас установлена на уровне 60 долларов за баррель, и не отступают от этой позиции.

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