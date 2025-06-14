"ЗРК "Бук" уже получил вторую жизнь.

Украина с целью усиления обороноспособности проводит частичную модернизацию советских систем ПВО, которые имеет на вооружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко.

Как отметил представитель Минобороны, "ЗРК "Бук" уже получил вторую жизнь, дальше очередь комплекса С-300.

"ЗРК "Бук" получил вторую жизнь. Сегодня он вооружается другими ракетами, он уже выполняет боевые задачи. С-300 тоже в ожидании больших изменений", - отметил он.

Видео дня

Клочко отметил, что пока эта работа только "на бумаге", однако уже во второй половине 2025 года будет более конкретный результат.

"Эта работа проводится, мы не стоим на месте. Придет время - мы об этом скажем. Скажем, когда будет практический результат", - заявил чиновник.

Украинская ПВО - новости

Пока Россия обстреливает Украину дронами и крылатыми ракетами, именно баллистические ракеты вызывают наибольший страх - и только ракеты, которые используются в системах Patriot способны эффективно им противостоять.

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Зеленский попросил Трампа помочь с системами ПВО. По словам пресс-секретаря, президент США согласился поработать над этим, чтобы выяснить, что доступно в Европе.

Вас також можуть зацікавити новини: