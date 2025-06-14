По данным разведки, военные Беларуси и РФ будут пытаться уйти вглубь страны дальше от границ с Украиной.

По данным Службы внешней разведки, Беларусь, вероятно, будет пытаться отвести совместные с Россией военные учения дальше от украинской границы, чтобы избежать провокаций. В то же время украинская сторона внимательно следит за ситуацией и в случае угрозы готова к решительным ответным действиям. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 13 июня.

"Вопрос понятен, потому что полномасштабное наступление произошло с этого направления и после соответствующих учений. Я думаю, сам Лукашенко (Александр Лукашенко - самопровозглашенный президент Беларуси, - ред.) боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие контингента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает после наших ответных шагов на Курском направлении, на что мы способны, если будем чувствовать угрозу", - сказал он.

Зеленский отметил, что анализ наших разведок, особенно Службы внешней разведки, свидетельствует о том, что военные будут пытаться уйти даже немного вглубь Беларуси, дальше от границ, "чтобы не провоцировать".

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"Я не знаю, правда ли это. Просто у меня пару дней назад был последний доклад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с учениями "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен", - добавил президент.

Военные учения РФ и Беларуси

Еще в 2024 году стало известно, что в 2025 году РФ и Беларусь хотят провести совместные учения "региональной группировки войск" на территории Беларуси. В октябре 2024 года Генштабы Вооруженных сил России и Беларуси начали подготовку к проведению крупных совместных учений "Запад-2025".

В мае 2025-го министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что власти Беларуси решили "отодвинуть" от границ со странами НАТО учения "Запад-2025", которые республика планирует вместе с РФ провести в сентябре.

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