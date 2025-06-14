Ранее Украина договаривалась о покупке других систем ПВО, но этому помешало нападение ХАМАС на Израиль.

Украина получала сигнал о возможной передаче старых систем Patriot от Израиля, но ни одна из них пока не прибыла на украинскую территорию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос УНИАН.

По его словам, еще до нападения ХАМАС на Израиль была договоренность с премьер-министром Израиля Нетаньяху о передаче соответствующих систем ПВО.

"Не Patriot, мы с ним договорились, что Украина сможет купить Барак-8, хорошие аналоги американским системам. Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути. Но потом началось это нападение и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, они занимались собой", - отметил Зеленский.

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Президент рассказал, что впоследствии Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

"То есть есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать - мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, в конце концов одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. Пока что эту систему на территории Украины не видели.

"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", - отметил президент.

Передача Patriot Украине от Израиля

Как писал УНИАН, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью Маричке Довбенко, что Израиль все же передавал оружие Украине, в частности Patriot - системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х.

Позже Министерство иностранных дел Израиля опровергло заявление посла Израиля о передаче Киеву систем Patriot.

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