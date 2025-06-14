В частности, в Украине хотели бы, чтобы не уменьшалась помощь для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обострение между Израилем и Ираном имеет как негативные факторы - например, рост цен на нефть, так и положительные - возможность уменьшения военной помощи от Ирана для России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос, как повлияет на Украину ирано-израильский конфликт.

"Давайте о том, что уже произошло. Удары привели к резкому повышению цены на нефть [Удары Израиля по ядерным и военным объектам Ирана - УНИАН]. Что для нас негативно, пока нет price cap [предельной ценовой границы на нефть]. "Русские" усиливаются за счет больших доходов от экспорта нефти. Если будут прайскепы, будет ограничена цена, то, наверное, риски уменьшаются. Хотя кто-то будет обходить и это. То есть, полностью от рисков вы не сможете уйти", - сказал президент.

Он отметил, что этот фактор нам точно не помогает.

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"Поэтому наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ. В ближайшее время я буду контактировать с американской стороной, думаю, что с президентом, и будем поднимать этот вопрос", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его убеждению, нужен также детальный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии.

"Если мы говорим, что Иран союзник "русских" в поставках оружия, то нанесены ли серьезные удары по производству "шахедов" и ракет, других возможностей? Об этом много говорилось, и действительно шли переговоры Ирана с Россией. Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - подчеркнул президент.

В то же время, по его словам, безусловно, следствием обострения ситуации на Ближнем Восток является увеличение помощи Израилю со стороны США.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, он добавил, что наверняка есть и четвертый фактор, а именно - как себя будет вести Россия. "Но на этот вопрос мне пока сложно ответить", - сообщил Зеленский.

Украина и ситуация на Ближнем Востоке

Как отмечали в ISW, рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить ее способность поддерживать свои военные усилия.

В то же время обострение боевых действий заставит Иран больше фокусироваться на своих проблемах и меньше помогать России.

Ранее в интервью ABC News Зеленский сообщал, что Украина рассчитывала получить от США 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами, но сейчас, при президентстве Дональда Трампа, эти ракеты были отправлены на Ближний Восток.

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