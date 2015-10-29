The Daily Beast: Колонизирует ли Китай Северную Корею?

Об этом пишет Гордон Чанг в своей статье «Колонизирует ли Китай Северную Корею?», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

В начале прошлой недели, Сеул начал новый раунд дипломатии Китая, чтобы убедить Пекин, играть «конструктивную роль» в денуклеаризации Северной Кореи. Оптимально это знаменует новую эру сотрудничества между Сеулом и Пекином, но это также может быть частью процесса, ведущего к колонизации Севера Китаем.

Этот шаг следует за спорной поездкой президента Пак Кын Хе в китайскую столицу в начале сентября для участия в военном параде в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вашингтон, обеспокоенный тем, что Южная Корея становится спутником Китая, пытался препятствовать ее посещению этого мероприятия.

За исключением чрезвычайных мер, США мало что могут сделать со все более очевидным поворотом Пак к Китаю. Ее миссия заключается в поиске мирного воссоединения двух Корей – ее так называемая Дрезденская инициатива, объявленная в марте прошлого года – и она внесла в список китайцев, прельщая их сотрудничеством, стремясь задействовать их при каждом удобном случае.

Усилия Пак по завоеванию Китая, похоже, окупаются. Сеул, не Пхеньян, является другом Пекина в эти дни на Корейском полуострове. Показательно, что Си Цзиньпин поехал в Сеул в июле 2014 года, впервые лидер Народной Республики посетил Юг, прежде чем ехать на север. И в самом деле, он теперь должен посетить Пхеньян, столицу страны, которая только формально его военный союзник, в должности президента Китая.

Несмотря на все улыбки, в Сеуле боятся, что Китай сорвет видение единой корейской нации Пак, отправив свою армию на юг, и либо оставит марионеточный режим, либо даже колонизирует Северную Корею.

Корейцы знают, что такое быть колонизированными. Японцы первыми вторглись, а затем уничтожили их народ, превратив их в протекторат в 1905 году, и официально аннексировали пять лет спустя. Союзники вытеснили Японию из Кореи, но временно разделили полуостров в конце Второй мировой войны. Раздел на государство, в котором доминировала советская власть, теперь Корейская народно-демократическая республика, и поддерживаемую США Республику Корея, закрепился в систему двух государств, которая существует и сегодня.

Каждый лидер Южной Кореи способствовал воссоединению, но, начиная с 1990-х годов, намерения почти исчезли. Население Юга, наблюдая за проблемным объединением Восточной и Западной Германии, отказалось, осознав цену присоединения своих несчастных братьев за демилитаризованной зоной. Пак, к ее чести, серьезно настроена снова объединить свою страну.

Однако, на ее пути стоят два препятствия. Во-первых, Ким Чен Ын, правитель в Пхеньяне, думает, что он является законным правителем всей Кореи. Тем не менее, его позиция не может иметь большого значения: судя по особенно хаотичному и кровавому переходу власти от его отца, распад КНДР, как Ким называет его несчастное государство, может произойти в любой день.

Вторым препятствием является Китайская Народная Республика. На протяжении веков, китайцы рассматривали корейцев как вассалов, и они правили северной частью полуострова, непосредственно как частью Китая или через подчиненные отношения. Граница между Китаем и Кореей долгое время перемещалась на сотни миль в обоих направлениях, и китайцы, и корейцы знают, что она может снова передвинуться.

Китайцы, по крайней мере, публично, заявляют, что они больше не заинтересованы в завоевании Корейского полуострова и готовы пустить события на самотек. В феврале 2010 года, Чун Юн-Ву, когда он был вице-министром иностранных дел Южной Кореи, заверил Кэтлин Стивенс, тогда посла Вашингтона, что Китай «спокойно воспримет объединенную Корею, под контролем Сеула и с поддержкой США в «безобидном союзе».

«В прошлом считалось, что Китай опасался воссоединения Кореи, поскольку это повлекло бы за собой установление угрожающего про-американского режима на границе», сказал The Daily Beast Чарльз Бертон из Brock University. «Сегодня новое доктринальное мышление заключается в том, что воссоединение Кореи отдалит Корею от США и приведет к гораздо более тесному союзу с Китаем, поскольку обе страны будут сотрудничать при развитии существенного экономического потенциала Северной Кореи».

Бертон, который изучает политику Китая в отношении Кореи, считает, что в случае падения государства Кима, Сеул и Пекин на самом деле могут «тесно сотрудничать, чтобы установить военное правительство» в северной части полуострова, а затем финансово поддержать его. С точки зрения Южной Кореи, это сработает, но только в качестве временной меры. В конце концов, Сеул хотел бы осуществлять право суверенитета над всей Кореей.

Многие полагают, что Пекин, в качестве условия для принятия единой Кореи, будет требовать, чтобы американские силы держались к югу от того, что сейчас называется демилитаризованной зоной. По всей вероятности, цена за принятие Китаем воссоединения будет выше: Южная Корея нарушит свои союзнические договоренности с США и составит жесткий график для выведения 28,500 военнослужащих США с полуострова.

Но Китай, как Китай, захочет больше. С одной стороны, как указывает Брюс Бечтол, автор книги «Северная Корея и региональная безопасность в эру Ким Чен Ына», Пекин будет стремиться сохранить свои благоприятные экономические интересы в Северной Корее, например, права на минералы, права на порты, доступ к свободной торговой зоне, и тому подобное.

Дэвид Максвелл из Джорджтаунского университета отмечает, что китайские предприятия обеспечили себе 50-летние и 100-летние договоры аренды на природные ресурсы Севера. И ведущий наблюдатель Пхеньяна Бечтол, в электронной почте сказал The Daily Beast, что, по его мнению, Пекин попытается заставить Сеул согласиться на буферную зону на территории Кореи вдоль 866-мильной границы с Китаем, где китайские войска смогут свободно перемещаться – а корейские – нет.

Если Пекин получит все, чего хочет, то, как отметил сингапурский аналитик Эрик Тео Чу Чоу в корейском журнале «Korean Journal of Defense Analysis», «История, возможно, совершает один полный круг после 320 лет, когда китайцы имели превосходящую позицию на Корейском полуострове».

Однако, даже если Китай получит все это, любая сделка, которую Пак заключит с Пекином, может быть отменена в период кризиса. Как рассказал The Daily Beast известный военный аналитик Кореи Роберт Коллинз, «китайцы склонны к упреждению».

В условиях кризиса, политически все более мощные генералы Народно-освободительной армии могут запугивать Си Цзиньпина, чтобы получить разрешение вторгнуться в Северную Корею и остаться там навсегда, несмотря на любые сделки, заключенные с г-жой Пак. В конце концов, есть одна задача, которую Пекин захочет выполнить до того, как за нее возьмутся Южная Корея или США. Китай хочет немедленно взять под контроль растущий арсенал оружия массового уничтожения Северной Кореи, особенно ее ядерное оружие и ее рассеянные расщепляющиеся материалы. И, как заявляет Максвелл, Пекин должен найти и устранить «доказательства его причастности» к программе создания ядерного оружия Пхеньяна.

Китайцы планировали вторжение в Северную Корею в течение долгого времени. Ричард Фишер из Центра международных оценок и стратегий отмечает, что китайская армия проводила модернизацию по двум главным осям, одна из которых является маршрутом между Пекином и Пхеньяном. «Сегодня военный округ Шэньян рядом с Северной Кореей имеет самые современные системы механизированной армии и может задействовать огромные воздушные и ракетные войска», отмечает Фишер. «Вполне вероятно, что Китай в гораздо большей степени, чем США, готов вести очередную корейскую войну».

В прошлом китайские гражданские и военные офицеры не желали говорить с посторонними о военной интервенции. Это изменилось, и несколько лет назад военные начали излагать свои планы по продвижению на Север в случае кризиса. Глин Дэвис, тогдашний главный ядерный посланник Америки, в мае 2014 года публично заявил, что США и Китай обсуждали «все возможные нештатные ситуации» в отношении полуострова. Беспрецедентное раскрытие Дэвиса было ответом на вопрос журналиста о заявлениях Kyodo News о том, что они получили копию плана Китая на случай краха режима Кима.

Генералы Ким Чен Ына, очевидно, думают, что китайцы могут осуществить наступление на них. В прошлом году корейская народная армия, по сообщениям, перевела 80 танков в свой недавно учрежденный 12-й корпус, дислоцированный в провинции Рянган близко к Китаю, и планировала отправить еще 80 бронемашин. Корпус был сформирован для защиты против китайского вторжения, а передвижение танков считается первым развертыванием тяжелого вооружения в этом регионе.

И северные корейцы, вероятно, правы, что беспокоятся из-за своего единственного союзника, Китая. В августе Народно-освободительная армия увеличила количество собственной тяжелой техники – самоходных артиллерийских установок – на северокорейской границе в Яньцзи, в провинции Цзилинь.

Все это означает, что г-же Пак, в условиях кризиса, возможно, придется быстро отправить свои войска на север, если она хочет избежать того, чтобы китайцы захватили Северную Корею, - и, таким образом, разрушили цель ее народа, которой уже больше века, - единое независимое корейское государство.