В Сирии журналисты сфотографировали колонну российской техники (фото)
Сухопутные войска РФ, которые вопреки заявлениям Путина принимают участие в наземных операциях в Сирии, обнаружены в сельской местности провинции Латакия.
Фотодоказательства обнародовали накануне в своих микроблогах в Twitter журналисты Юлиан Рёпке и Чарльз Листер. В кадр попали новейшие российские машины радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер, крытые грузовики КамАЗ и "Урал" с неизвестным содержимым, а также тяжелая артиллерия (152-миллиметровая гаубица МСТА-Б), передает 5 канал.
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В одном из грузовиков брезент частично отвернут, а в кузове оказались солдаты ВС РФ. Они одеты в стандартную темнозелену униформу ВС РФ с камуфляжем т. наз. "русский пиксель", а частично - в новую форму "пустынной" расцветки, первые образцы которой на днях были замечены у оккупационных войск в Крыму.
В комментариях к фото пользователи отмечают: знаки принадлежности на бронетехнике отсутствуют или заделаны так же, как это было с российской техникой, которая вторглась в Украину.
"Only air strikes"?! #RussianArmy column with Msta-B artillery passes #Latakia for the front. via @Charles_Listerpic.twitter.com/spgJGEHjxS
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 28, 2015
Apparent #Russia armed forces in rural #Latakia yesterday - BTR-80 armoured personnel carrier/s on show. #Syriapic.twitter.com/CJaPoL5Ree
— Charles Lister (@Charles_Lister) October 28, 2015