В Сирии журналисты сфотографировали колонну российской техники (фото)

Фотодоказательства обнародовали накануне в своих микроблогах в Twitter журналисты Юлиан Рёпке и Чарльз Листер. В кадр попали новейшие российские машины радиоэлектронной борьбы, бронетранспортер, крытые грузовики КамАЗ и "Урал" с неизвестным содержимым, а также тяжелая артиллерия (152-миллиметровая гаубица МСТА-Б), передает 5 канал.

В одном из грузовиков брезент частично отвернут, а в кузове оказались солдаты ВС РФ. Они одеты в стандартную темнозелену униформу ВС РФ с камуфляжем т. наз. "русский пиксель", а частично - в новую форму "пустынной" расцветки, первые образцы которой на днях были замечены у оккупационных войск в Крыму.

В комментариях к фото пользователи отмечают: знаки принадлежности на бронетехнике отсутствуют или заделаны так же, как это было с российской техникой, которая вторглась в Украину.

"Only air strikes"?! #RussianArmy column with Msta-B artillery passes #Latakia for the front. via @Charles_Listerpic.twitter.com/spgJGEHjxS