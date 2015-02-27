На Дальнем Востоке установят памятник "зеленым человечкам"

В городе Белогорске Амурской области РФ планируется к 70-летию Победы установить памятник так называемым "вежливым людям".

За основу для модели памятника взята фотография экипированного российского солдата, держащего в руках котенка. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщается на официальном портале Белогорска, передает Дождь.

Отмечается, что уже изготовлен первый эскиз памятника. Высота эскиза, сделанного из модельного пластика, составила 30 сантиметров. В мастерскую, где изготавливают памятник, уже направили замечания, после чего эскиз будет немного доработан.

«После окончательного утверждения модели памятника специалисты приступят к его изготовлению в натуральную величину. Высота составит 1,8 метра. Изготовят памятник из чугуна», — рассказал заместитель начальника отдела по строительству и архитектуре Сергей Ушаков.

Читайте такжеВ Крыму повесили мемориальную доску в честь начала аннексии (фото)

Решение об установке памятника глава Белогорска Станислав Мелюков принял 23 февраля. Памятник построят за счет добровольных пожертвований.

Напомним, именно так называемые "вежливые люди" известны еще как "зеленые человечки" оккупировали Крым, помогли российским властям провести там псевдореферендум и аннексировать полуостров.

26 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении нового праздника - Дня Сил специальных операций.