The New York Times: мотивы Путина в Сирии

В редакционной статье под названием «Мотивы Путина в Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что понятно одно, что эти «добровольцы» там находятся так же добровольно, как российские солдаты, отправленные в Крым или на восток Украины. Россияне могут спросить, почему молодых россиян отправляют на Ближний Восток, где они столкнутся со смертельной опасностью, на службе очень опасной авантюры Путина.

Поддержка побитого союзника является лишь одним из возможных мотивов Путина. Он, несомненно, хочет поиграть мускулами (снова) перед российской общественностью, которая все больше испытывает страдания из-за неумелого управления экономикой, и отвлечь внимание от тупиковой ситуации в Украине. Но он, возможно, не сможет оказывать поддержку длительное время.

Сирия – пресловутая трясина. Если Соединенные Штаты и их союзники не смогли создать жизнеспособный оппозиционный фронт, или искоренить Исламское государство, то это произошло не только из-за ограниченных усилий, но также потому, что путаница повстанческих групп, с их постоянно меняющимися альянсами, предлагает только множество вариантов для плохого выбора.

Отправляя военные самолеты, чтобы бомбить повстанцев, в том числе тех, которых Соединенные Штаты пытались сформировать в какое-то подобие оппозиции, а теперь отправляя и российских солдат, Путин готов сделать положение гораздо более сложным. Нет гарантии, что его шаг скорее положит конец боевым действиям.

Если Путин когда-либо хотел мира, он мог бы оказать давление на правительство Асада, прежде чем он усугубил гражданскую войну, которая убила сотни тысяч сирийцев, заставила миллионы покинуть свои дома и уничтожила огромные участки страны.

Вместо этого, он поддерживал Асада и его жестокие репрессии против гражданского населения и оппозиции, которые открыли пространство для действий экстремистов и распространились, превратив эту войну в угрозу для всего региона. Даже сейчас, Путин мог бы помочь путем координации своих действий с Западом, но он, кажется, в восторге от прелести игры на публику.

Путину еще, возможно, не слишком поздно передумать. Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в помощи, и вполне могут быть открыты к сотрудничеству с Россией в поиске комбинации военных и дипломатических мер, которые могли бы обуздать Исламское государство и, что более важно, ввести прекращение огня, чтобы дать гражданскому населению некоторую передышку от насилия. Это, в конечном счете, должно быть приоритетом для Запада и России. И это, несомненно, будет лучшим вариантом для Путина, чтобы удовлетворить свою потребность в уважении и роли на Ближнем Востоке.