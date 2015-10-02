ООН приостанавливает гуманитарную операцию в Сирии из-за военной активности

Об этом заявил пресс-секретарь организации, передает Reuters.

ООН вынуждена приостановить гуманитарную миссию, которая была запланирована как часть соглашения о прекращении огня в городах Эз-Забадани, Мадайе, Фуа и Кефрайя, из-за военной активности в районе, говорится в заявлении пресс-службы спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры.

Читайте такжеОперация России в Сирии обходится дешевле, чем на Донбассе - Кудрин

В офисе спецпосланника подчеркнули, что оперативная группа по оказанию гуманитарной помощи была полностью готова начать работу, однако так и не смогла сделать этого.

Читайте такжеВзгляд The Guardian на российскую интервенцию в Сирии: смешанные мотивы

"ООН призывает всех участников выполнить взятые на себя обязательства в вопросах защиты гражданского населения и достичь необходимого понимания для выполнения соглашения (о прекращении огня) как можно скорее", - отмечается в документе.