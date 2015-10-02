Bloomberg узнал, кто посоветовал Путину ввязаться в сирийскую войну

По словам источников агентства, планы военного вмешательства появились в Кремле в последние несколько месяцев на фоне поражений сил сирийского президента Башара Асада весной и летом этого года и продолжающимся охлаждением отношений России с США и Европой из-за Украины, сообщает РБК.

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Эти сведения получены за последнюю неделю в ходе интервью с пятью высокопоставленными российскими чиновниками, которые согласились говорить на условиях анонимности, так как обсуждаемые темы являются конфиденциальными.

По словам высокопоставленных собеседников Bloomberg, президент России Владимир Путин увидел в предложенном ему плане по Сирии способ выбраться из изоляции, в которой он оказался в результате украинского кризиса, а также восстановить роль России в качестве мировой державы.

Россия начала рассматривать возможность использования силы в Сирии в августе, когда стало ясно, что Асад оказался на грани краха, рассказал агентству высокопоставленный российский дипломат. Собеседники Bloomberg признают, что, вмешиваясь в сирийский конфликт, Москва идет на большой риск.

Кремль готовится к масштабной кампании, которая может продлиться не менее нескольких месяцев, рассказали источники Bloomberg. По словам высокопоставленного дипломата, военное присутствие России в Сирии сохранится гораздо дольше.