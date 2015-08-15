Китай блокирует аккаунты в соцсетях с якобы ложными сведениями о взрыве

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В частности, некоторые пользователи сайта микроблогов Sina Weibo - китайского аналога "Твиттера" - писали, что отравляющие газы движутся в сторону Пекина, а также что ближайшие к месту аварии торговые центры были разграблены мародерами.

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Одна женщина опубликовала сообщение о том, что в результате взрыва погиб ее отец, и начала сбор денег онлайн. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве.

Взрыв произошел 12 августа на складе компании Жухай в городском районе Бинхай. По свидетельству журналистов, о силе взрыва может свидетельствовать тот факт, что были выбиты стекла зданий, расположенных в радиусе примерно 2 км от места взрыва.