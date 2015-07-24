"Комитет против пыток" готов завершить свою работу в России

Члены общественной организации "Комитет против пыток" (КПП) выступили за ликвидацию организации, сообщил DW ее руководитель Игорь Каляпин. Эта тема обсуждалась на конференции КПП в пятницу, 24 июля. Для принятия формального решения необходимо будет собрать все документы по финансам и имуществу организации, что произойдет не раньше понедельника. По словам Каляпина, комитет уже вернул все средства, выделенные на проекты, своим грантодателям.

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Параллельно сотрудники организации намерены обсудить возможность дальнейшей работы. Как подчеркнул глава КПП, речь не идет о реорганизации "Комитета против пыток". Любая новая организация "унаследовала" бы от КПП статус иностранного агента, из-за которого сотрудники и приняли решение о роспуске.

Районный суд в Нижнем Новгороде, где находится штаб-квартира комитета, признал КПП иностранным агентом в апреле 2015 года. В начале июля Нижегородский областной суд отклонил апелляцию НКО на это решение.