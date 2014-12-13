В Грозном загорелся офис правозащитного Комитета против пыток

Об этом сообщает корреспондент радио "Свобода". В Грозном сегодня прошел митинг в поддержку матерей сотрудников силовых структур, которые погибли 4 декабря. Официальным поводом для митинга стало выражение поддержки действий главы Чечени Рамзана Кадырова и критика в адрес правозащитников, которые считают недопустимым использование принципа «коллективной ответственности» в отношении родственников сторонников независимости республики.

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Сразу после митинга сотрудники сводной мобильной группы Комитета против пыток, находящихся в Грозном, заметили слежку. За ними ездил легковой автомобиль с вооруженными людьми в масках. Сотрудники Комитета против пыток зашли в отель «Грозный-сити». Вместе с ними там находятся журналисты канала «Аль-Джазира». В отель приехал заместитель министра внутренних дел Апти Алаудин, который, как предполагается, встречается с сотрудниками Комитета.

Чеченские силовики начали сожжение домов и выселение из Чечни тех жителей, чьи сыновья участвовали в столкновениях в Грозном 4 декабря.