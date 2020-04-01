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В Германии от коронавируса умерли 732 человека

13:10, 01 апреля 2020
Мир
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Ілюстраіия / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло на 5 тыс. 453 человека - до 67 тыс. 366.

За последние сутки в Германии от COVID-19 умерли 149 человек.

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