В Германии от коронавируса умерли 732 человека
13:10, 01 апреля 2020Мир
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Сейчас 67 тыс. 366 человек в этой стране инфицированы коронавирусом.
Ілюстраіия / REUTERS
В Германии от пандемии коронавируса умерли 732 человека.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.
В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло на 5 тыс. 453 человека - до 67 тыс. 366.
За последние сутки в Германии от COVID-19 умерли 149 человек.
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