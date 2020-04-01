В Германии от коронавируса умерли 732 человека

Сейчас 67 тыс. 366 человек в этой стране инфицированы коронавирусом.

В Германии от пандемии коронавируса умерли 732 человека. Читайте такжеВ США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха. В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло на 5 тыс. 453 человека - до 67 тыс. 366. За последние сутки в Германии от COVID-19 умерли 149 человек.

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